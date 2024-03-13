«الصحة» تحدد أفضل 5 مواقيت لقياس السكر بالدم

حددت وزارة الصحة والسكان أفضل توقيت لقياس السكر في رمضان، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطن، والعمل على رفع التوعية الصحية لهم.

أفضل توقيت لقياس السكر بالدم

وأضافت الوزارة في تقرير رسمي لها عممته على مديريات الشؤون الصحية على مرضى السكر، ضرورة معرفة التوقيت الأمثل لقياس السكر.

وجاء أفضل توقيت لقياس السكر بالدم كالتالي، وفقا لوزارة الصحة والسكان:

- وقت الفجر

- الصباح عند الاستيقاظ

- منتصف اليوم

- قبل الإفطار

- بعد الإفطار بساعتين

ضرورة قياس السكر فورا عند الشعور بالتعب

ونصحت وزارة الصحة والسكان مرضى السكر بضرورة قياس السكر فورا عند الشعور بالتعب، مع ضرورة الكشف ضمن مبادرة الرئيس الخاصة بالكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان، ضمن مباردة رئيس الجمهورية فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي.