هل تغير جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد التعديل؟.. «التعليم» توضح

هل تغير جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد التعديل؟، أحد أكثر الأسئلة بين أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، خاصة بعد قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتعديل مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية وتبكيرها لتبدأ يوم 4 مايو 2024.

بعد التعديل .. هل تغير جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّه لم يتم إجراء أي تعديل على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الشعبتين العلمية «علوم ورياضة» والأدبية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمكفوفين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ يوم الاثنين 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو2024: مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.