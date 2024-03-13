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دراما المتحدة

«التعليم» تنظم تدريبا لمعلمي الرياضيات للصف السادس الابتدائي 17مارس

كتب:

أميرة فكري
10:20 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بعقد تدريب لمعلمي وموجهي الصف السادس الابتدائي بـ«فيديو كونفرانس». 

وأوضحت الوزارة أن التدريب لأعضاء هيئة التدريس من معلمي مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي وموجهي الرياضيات للمرحلة الابتدائية وموجه أول الرياضيات بالإدارات التعليمية وموجه عام المحافظة لمادة الرياضيات.

تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي 

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، بضرورة التواجد داخل قاعات الفيديو كونفرانس بالمديريات يوم الأحد الموافق 17 مارس الجاري في العاشرة صباحا/ لحضور التدريب الموجه من مستشار الرياضيات بديوان عام الوزارة لهذه الفئة وذلك للأهمية.

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