«التعليم» تحدد ضوابط بشأن إجراء امتحانات النقل لطلاب المدارس الفنية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن مواعيد امتحانات صفوف النقل للدبلومات الفنية «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» خلال العام الدراسي الحالي 2023- 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطابها على جميع المدارس الفنية بمراعاة عدم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، قبل 4 مايو المقبل، لوجود أعياد المسيحيين خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو.