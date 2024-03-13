«التعليم»: تسلم مقرات امتحانات الدبلومات الفنية في 22 مايو المقبل

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات والتجهيزات التي يتخذها التعليم الفني بالوزارة بشأن الاعداد لامتحانات الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، وموافقة وزير التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم عقد الامتحانات التحريرية للدور الاول 2024 للدبلومات الفنية بدءا من السبت 25 مايو 2024 وحتى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية عقب انتهاء الامتحانات التحريرية وفق الجداول التي تصدر عن لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنّه جرى التأكيد والتنبيه مشددا على جاهزية المدارس التي تم ترشيحها من كل مديرية لتكون مقرات للامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية 2024، ويتم تسليم المقرات اعتبارا من صباح الخميس 22 مايو 2024 لرؤساء ومراقبي أوائل لجان سير الامتحان المكلفين من لجنة الإدارة المركزية، للبدء في تجهيزها لأعمال الدور الأول 2024 للدبلومات الفنية.