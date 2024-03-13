«الخارجية»: نتابع تحقيقات حادث مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب إفريقيا

أكدت وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا، أنّها تتابع بصورة حثيثة التحقيقات الخاصة بحادث مقتل 3 من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف التابع للكنيسة الأرثوذكسية القبطية بجنوب أفريقيا، والكائن بمدينة Cullnan شمال شرق العاصمة بريتوريا.

تحقيق فوري في الحادث

وأوضحت الخارجية في بيان لها أنّ السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة انتقلوا بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب إفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

وأشارت إلى أنّ السفير المصري حرص على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير لتقديم واجب العزاء والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.

الخارجية تعزي أسر الضحايا

وقدمت وزارة الخارجية خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم وشعب الكنيسة الصبر والسلوان.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت استشهاد 3 رهبان للكنيسة من دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا، إثر اعتداء على الدير من قبل مسلحين.