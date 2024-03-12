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دراما المتحدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي قداسة البابا تواضروس في حادث استشهاد 3 رهبان

كتب:

مريم شريف
08:15 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية

تقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، في استشهاد ثلاثة رهبان من دير القديس مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعد حادث اعتداء أليم، اليوم الثلاثاء، مضيفا: «نصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لأسر الرهبان ولشعب الكنيسة المصرية».

استشهاد ثلاثة رهبان

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض ثلاثة من الرهبان اليوم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.

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