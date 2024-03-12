استشهاد 3 رهبان في اعتداء على كنيسة بجنوب إفريقيا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استشهاد 3 رهبان للكنيسة من دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا، إثر اعتداء على الدير من قبل مسلحين.

وفاة 3 رهبان

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم: «تعرض اليوم ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي، دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا».

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم:

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا.

- الراهب يسطس آڤا ماركوس.

- الراهب مينا آڤا ماركوس.

وتابعت أن الأجهزة المعنية انتقلت إلى الدير، وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في چوهانسبرج لمتابعة الموقف.

البابا تواضروس يتابع تفاصيل الحادث

وتابع البابا تواضروس الثاني لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث انتظارًا لمعرفة أسبابه.

وأعربت الكنيسة عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، وتقدمت بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة، وهي مملوءة بالثقة أن الله الرحوم العادل هو وحده القادر على منح العزاء وكشف الحقائق.