توضيح من الكنيسة بشأن استشهاد 3 رهبان بجنوب إفريقيا: تحروا الدقة

نفى دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا، الذي شهد حادث استشهاد 3 رهبان أمس، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقتل الرهبان الثلاثة على يد جماعات متطرفة.

الكنيسة توضح تفاصيل مقتل ثلاثة رهبان

وأوضح الدير في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أنّه تم تداول أخبار عن استشهاد آبائنا الرهبان علي يد جماعات متطرفة وعلى يد تنظيم داعش الإرهابي، وهذه أخبار عارية تماما من الصحة، لم تصدر الكنيسة أي بيان عن مرتكبي الحادث سوي أنّه هجوم لجماعة مسلحة وهذا على غرار طبيعة الحياة في دولة جنوب إفريقيا».

وأوضح الدير أنّ الحادث لا يمت بصلة إلى أي شبهة طائفية لا من قريب أو من بعيد، مطالبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في الأخبار وعدم نشر الأكاذيب.

إيبارشية جنوب إفريقيا: الحادث ليس طائفيا

وأكدت إيبارشية جنوب إفريقيا للأقباط الأرثوذكس لـ«الوطن» أنّ الحادث ليس له أي شبهة طائفية وإنّما جرى على غرار طبيعة الحياة في دولة جنوب إفريقيا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت أمس تعرض 3 رهبان لاعتداء إجرامي بالدير القبطي القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، الراهب يسطس آڤا ماركوس، الراهب مينا آڤا ماركوس.

وأوضحت الكنيسة في بيانها أنّ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتابع لحظة بلحظة التفاصيل الخاصة بالحادث انتظارًا لمعرفة أسبابه.