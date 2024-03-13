مفتي الجمهورية يعزي البابا تواضروس في ضحايا الحادث الإجرامي بجنوب إفريقيا

أعرب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن خالص تعازيه للكنيسة المصرية، وأُسر الضحايا الثلاث من رجالها، الذين ماتوا اليوم في حادث إجرامي بدير القديس مرقس والأنبا صموئيل في جنوب أفريقيا، مؤكدا في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن «طريقة قتلهم تدل على خيانة وإجرام وخسَّة».

جرائم الغدر لا تفرق بين مسلم ومسيحي

وقال المفتي في بيانه إن الرهبان الثلاثة كانوا يؤدون عملهم بكل أمانة وصدق، لكن امتدت يد الإجرام والإرهاب واستحلال الدماء لتعبث بالأرواح البريئة، دون وازع من دين أو ضمير.

ودعا إلى التصدي لجرائم الغدر والإرهاب التي لا تفرق بين مسلم ومسيحي، لأن كل هدفه سفك الدماء وإثارة الاضطرابات في المجتمعات بأي طريقة، ومهما كانت الوسيلة أو كان الهدف.

المفتي يعزي الكنيسة

ووجه المفتي العزاء إلى الكنيسة المصرية، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأسر الرهبان الثلاثة، مؤكدا أنه يقدِّر الجهود المبذولة من السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لمتابعة الحادث، كما دعا الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم حتى ينال المجرمون عقابهم.