«القاهرة الإخبارية»: تطور نوعي في العمليات الإسرائيلية على جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه كانت هناك سيارة تسير بالقرب من مدينة صور في الطريق إلى مدينة الناقورة التي تضم المركز الرئيسي لقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وجرى استهدافها بمسيرة إسرائيلية بصاروخين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

صور كانت في مأمن تماما على مدار الشهور الماضية

وأضاف خلال رسالة على الهواء أنه وفقا للمعلومات هناك شهيد على الأقل، إضافة إلى عدد من الإصابات، وهو الاستهداف الأقرب إلى مدينة صور التي كانت في مأمن تماما على مدار الشهور الماضية، موضحا أن هذا الحادث يأتي كتطور نوعي مهم لعمليات الاستهداف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

عمليات الاستهداف والاغتيالات المتكررة مستمرة

وتابع أن عمليات الاستهداف والاغتيالات المتكررة مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المعلومات الأولوية تشير إلى أن السيارة كانت تقل أحد مسؤولي المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني.