«الصحة» تتعاون مع «الأمم المتحدة للهجرة» لتقديم الدعم الطبي للفلسطينيين

استقبل مسئولو وزارة الصحة رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة بالقاهرة كارلوس أوليفر والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة سبل التعاون من أجل تقديم الدعم للأشقاء الوافدين من السودان وأيضا المواطنين الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي.

تدريب الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في مستهل الاجتماع على أهمية تعزيز سبل التعاون لتقديم الدعم للأشقاء الوافدين من دولة السودان والمصابين من فلسطين من خلال التوسع في عقد مذكرات التفاهم، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمواطنين الوافدين من الدول الشقيقة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

ولفت عبدالغفار إلى أن مناقشة سبل التعاون لتدريب الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات التي تستقبل المرضى والمصابين، فضلاً عن تدريب العاملين بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات لصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم خاصةً في المناطق التي تشهد زيادة في أعداد الوافدين من دولة السودان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

تطعين الوافدين ضد شلل الأطفال

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع يهدف للوصول إلى نسبة 100% من تطعيم ضد شلل الأطفال للوافدين السودانيين، فضلاً عن تطعيم كل الأطفال الفلسطينيين بمعبر رفع قبل دخولهم إلى الأراضي المصرية، وذلك حفاظاً على مصر خالية من شلل الأطفال.