«الصحة» تحدد روشتة صحية للمرضعات للحفاظ على تغذية الأطفال في رمضان

تواجه السيدات المرضعات مشكلة خلال شهر رمضان، بسبب محاولة تحقيق التوازن بين الرضاعة والصيام، لذا قدّمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة نصائح وتعليمات مهمة، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تضر الجسم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيانها، إنّ السيدات المرضعات يشعرن بالعطش الشديد في أثناء الصيام، لذلك عليهن شرب المياه خلال فترتي الإفطار والسحور ما لا يقل عن 10 أكواب من المياه يوميًا.

للمرضعات في رمضان

وحذّرت وزارة الصحة من تناول الأطعمة المقلية، لأنّها غير مفيدة، وعلى السيدات المرضعات الحرص على شرب العصائر والفاكهة، خلال فترة الاستيقاظ للعناية بالطفل ورضاعته، منوهةً بضرورة الاهتمام بوجبة الإفطار، والحرص على تواجد عناصر أساسية فيها، منها البروتين والكثير من الخضار والكربوهيدرات والحبوب الكاملة.

الاهتمام بالتغذية الصحية والسعرات الحرارية الإضافية

وأضافت الوزارة، أنّه بعد فترة الإفطار لا بد من الاهتمام بالتغذية الصحية والسعرات الحرارية الإضافية من خلال الوجبات الخفيفة، والتي تحتوي على نسبٍ مثالية من الكربوهيدرات والبروتين والدهون، ناصحةً السيدات المرضعات بضرورة العودة إلى الطبيب والحصول على استشارة طبية حيث إنّ هناك بعض الحالات التي لا يُنصح فيها بالصيام إذا وجد خطر على تغذية الطفل حال صيام الأم.