أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 13ـ3ـ2024.. تراجع الطماطم والبطاطس

شهدت أسعار بعض أنواع الخضراوات تراجعا نسبيا مع حلول ثالث أيام شهر رمضان، إذ تراجع سعر كيلو الطماطم اليوم الأربعاء 13ـ3ـ2024 ليسجل نحو 8.54 جنيه، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الخضراوات، تبعا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

ـ سجل سعر كيلو البطاطس 13.57 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الليمون البلدي 24.97 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو البامية نحو 38.51 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الملوخية بنحو 18.3 جنيه.

- سجل سعر كيلو ليمون أضاليا 14.27 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو اللفت نحو 6.74 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الكوسة نحو 15.25 جنيه.

ـ جاء سعر الكسبرة 100 واحدة بنحو 195.7 جنيه.

ـ سجل سعرة الكرنب الواحدة نحو 23.28 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو القلقاس نحو 23.98 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الفلفل الرومي نحو 17.41 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الفلفل الحامي نحو 17.48 جنيه.

ـ جاء سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بنحو 30.24 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو البسلة نحو 29.34 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الباذنجان العروس نحو 13.31 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو البصل نحو 25.69 جنيه.

ـ جاء سعر كيلو الباذنجان الرومي بنحو 11.84 جنيه.