«الخضروات والفاكهة»: لا أزمة بالمنتجات الزراعية.. أسعار البطاطس من 7 لـ10 جنيهات

زف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين، بشأن المنتجات الزراعية في الأسواق.

لا أزمة بالمنتجات الزراعية

وقال النجيب، خلال مداخلة ببرنامج فى المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي: «ليس لدينا أزمة في الخضار والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي ونصدر خارج الدولة»، مطالبًا المواطنين عدم التكالب على السلع بالأسواق حتى لا تتجه للصعود مرة أخرى.

أسعار الخضروات

وواصل: «أسعار البطاطس وصلت في أسواق الجملة من 7 إلى 10 جنيهات، والتجزئة من 12 إلى 15 جنيهًا، والبصل في الجملة من 10 إلى 12 جنيهًا وفي التجزئة من 15 إلى 18 جنيهًا، مبشرًا بدخول الثوم إلى الأسواق.

وحذر النجيب من التعامل الخاطئ من المواطنين مع السلع قبل رمضان، مطالبًا بشراء الاحتياجات اليومية فقط، وعدم الشراء بكثرة حتى يكون هناك توازنًا في حجم العرض والطلب.