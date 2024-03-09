أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 9-3-2024.. الطماطم بـ4.5 جنيه

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 9 مارس 2024 في سوق العبور لتجارة الجملة، وتراوح سعر الطماطم في سوق العبور بين 3.5 و4.5 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وترصد «الوطن» أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم داخل سوق العبور لـ تجارة الجملة:-

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيه في سوق العبور.

وسجل سعر البصل اليوم بين 10 و21 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة بين 5 و7.5 جنيه للكيلو الواحد.

يبدأ سعر الكوسة اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة من 7 حتى 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

سجل سعر الباذنجان البلدي اليوم بسوق العبور بين 6 و7.5 جنيه.

تراوح سعر الباذنجان الرومي اليوم بسوق العبور بين 2.5 و4.5 جنيه.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض اليوم بسوق العبور بين 5 و9 جنيهات.

سجل سعر الفاصوليا في سوق العبور لتجارة الجملة بين 7 و11 جنيهًا.

سجل سعر الفلفل الرومي الصوب اليوم بسوق العبور بين 6 و9 جنيهات.

بينما تراوح سعر الفلفل البلدي اليوم بسوق العبور بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر الفلفل ألوان في سوق العبور بين 10 و30 جنيهًا.

وبلغ سعر الملوخية اليوم بسوق العبور بين 9 و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر البرتقال البلدي في سوق العبور اليوم بين 6 و7.5 جنيه للكيلو الواحد.

سجل سعر البرتقال السكري في سوق العبور اليوم بين 6 و7.5 جنيه للكيلو الواحد.

وتراوح سعر اليوسفي من داخل سوق العبور اليوم ما بين 5 و7 جنيهات.