تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2-3-2024 في الأسواق  

انخفضت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة نتيجة وفرة المعروض بكميات كبيرة، على رأسها الطماطم، والبطاطس، والبصل والتفاح، والخوخ، وذلك وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2-3-2024 في الأسواق، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم التي تراجعت في الأسواق

انخفض سعر كيلو الطماطم ليسجل متوسط سعرها نحو 8.6 جنيه للكيلو، بقيمة تراجعت نحو جنيه واحد في الأسواق للمستهلكين.

تراجع سعر كيلو البطاطس ليسجل متوسط سعره نحو 13.36 جنيه للكيلو، بقيمة تراجعت بنحو 1.67 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

انخفض سعر كيلو الكوسة وجاء متوسط سعرها نحو 14.78 جنيه، بقيمة تراجع بلغت 1.56 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

تراجع سعر كيلو البصل ليسجل متوسط سعره نحو 24.53 جنيه، بقيمة تراجع سجلت نحو 2.62 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

انخفض سعر الجزر الأصفر (بعرش) ليسجل متوسط سعره نحو 8.63 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع بلغت 1.56 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

تراجع سعر القرنبيطة الواحدة ليصل متوسط سعرها نحو 17.33 جنيه، بقيمة تراجع سجلت نحو 1.52 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

انخفاض سعر الكرنبة الواحدة ليسجل متوسط سعرها نحو 20.6 جنيه، بقيمة تراجع وصلت لـ2.88 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

أسعار الفاكهة اليوم التي تراجعت في الأسواق

تراجع سعر التفاح المحلي ليسجل متوسط سعره نحو33.89 جنيه للكيلو، بقيمة تراجعت نحو 2.54 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

انخفض سعر كيلو البلح العجوة لسجل متوسط سعره نحو37.31 جنيها، بقيمة تراجع سجلت 6.17 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

تراجع سعر الموز البلدي ليسجل متوسط سعره نحو 15.46 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 18 قرشا في الأسواق للمستهلكين.

انخفض سعر الخوخ ليسجل متوسط سعره نحو 28.89 جنيه للكيلو، بقيمة تراجعت نحو 11 قرشا.