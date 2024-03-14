استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.. تفاصيل مشروع عمراني متكامل بحدائق الأندلس

أعلن مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «يو دي سي»، للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل، باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.

تفاصيل مشروع عمراني متكامل بحدائق الأندلس

وأوضح مركز معلومات الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل مشروع عمراني متكامل بحدائق الأندلس:

- باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه مشروع عمراني متكامل على 157 فدانًا بحدائق الأندلس.

الأرض على الطريق الدائري الأوسطي، شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل.

- تخصيص الأرض لصالح شركة «يو دي سي» للتطوير العقاري.

- مستهدف إقامة نشاط عمراني متكامل «سكني - إداري - ترفيهي - تجاري - فندقي» باسم «ذا كريست» The Crest" بالتعاون مع شركة الكازار.

- 8 سنوات هي مدة تنفيذ المشروع تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.

- الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية.

- يسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر.

- يوفر العملة الأجنبية ويفتح آفاقًا لتوفير فرص العمل للشباب.