استقرار أسعار الفاكهة ثالث أيام رمضان في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة ثالث أيام رمضان اليوم الأربعاء 13ـ3ـ2024 استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر كيلو الموز البلدي نحو 15.44 جنيه، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ويعد أكثر الفواكه انتشارا في موسم الشتاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

ـ سجل سعر كيلو التفاح المحلي نحو 34.42 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الخوخ نحو 29.17 جنيه.

ـ جاء سعر كيلو البرقوق بنحو 32.06 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو النبق نحو 30.96 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموز المستورد نحو 34.07 جنيه.

ـ بلغ سعر الكيلو من اللارنج نحو 8.75 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموز المغربي نحو 20 جنيها.

ـ سجل سعر كيلو الموز البيكو نحو 15 جنيها.

ـ سجل سعر كيلو التفاح نحو 60 جنيها.

ـ بلغ سعر كرتونة الكيوي نحو 354.35 جنيه.