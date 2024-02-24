تعرف على أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. البرتقال بـ12 جنيها

شهدت أسعار بعض الفاكهة حالة من التراجع النسبي في الأسواق، بالأخص الأنواع المستوردة نظرا لتأثرها بانهيار سعر الدولار، وأبرزها التفاح المستورد من لبنان والموز والبلح العجوة، لذا ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة في الأسواق بحسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم في مختلف الأسواق المحلية

جاءت أسعار الفاكهة وفقا للبوابة، كالتالي:

سجل متوسط سعر الموز البلدي اليوم نحو 15.6 جنيه في الأسواق حسب المنطقة المباع فيها، بنسبة تراجع سجلت 66 قرشا.

وجاء متوسط سعر التفاح المحلي اليوم بحوالي 33.61 جنيها في الأسواق.

ووصل متوسط سعر كيلو الخوخ اليوم في الأسواق نحو 29.44 جنيها بحسب المنطقة المباع فيها.

وسجل متوسط سعر الموز المغربي نحو 20.8 جنيه، في السوق المصري حسب المنطقة المباع فيها.

ووصل سعر البرتقال البلدي اليوم في الأسواق إلى 12 جنيها حسب المنطقة المباع فيها.

وجاء سعر كيلو الفراولة نحو 25 جنيها في الأسواق المصرية حسب المنطقة المباع فيها.

ووصل متوسط سعر البلح العجوة اليوم حوالي 36.82 في الأسواق، بنسبة تراجع وصلت لـ3.65 جنيه.

تسعي الدولة جاهدة في الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرارها في الأسواق ومعاقبة من يخالف التسعيرة الثابتة التي وضعت من قبل الحكومة.