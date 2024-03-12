تراجع أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 12-3-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الفاكهة حالة من التراجع الملحوظ اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في مختلف الأسواق التجارية، وأبرزها العنب، النبق، البرقوق، الخوخ، التفاح المحلي، وتُعد الفاكهة من السلع الغذائية التي يتابع المواطنون أسعارها بشكل يومي، وتختلف أسعارها من منطقة لأخرى.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار عدد من الفاكهة التي تراجعت بالاسواق، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التاعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو التفاح المحلي نحو 35.54 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.46 جنيه في الأسواق للمستهلك.

وجاء متوسط سعر كيلو الخوخ ليسجل نحو 29.11 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 72 قرشًا في الأسواق.

وسجل متوسط سعر كيلو البرقوق نحو حوالي 33 جنيها، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.88 جنيه في الأسواق للمستهلك.

وجاء متوسط سعر كيلو النبق حوالي 30.29 جنيه، بنسبة تراجع بلغت حوالي 5.65 جنيه في الأسواق للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو العنب المستورد نحو حوالي 35.4 جنيها، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.1 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة نحو حوالي 42.54 جنيه، بنسبة تراجع وصلت لـ1.38 جنيه في الأسواق للمستهلك.

وصل متوسط سعر الأناناس الواحدة نحو حوالي 65.88 جنيها، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.95 جنيه في الأسواق للمستهلك.