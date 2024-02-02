أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 2-2-2024 بالأسواق.. الموز بـ16 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 2-2-2024 بالأسواق المحلية المختلفة، انخفاض بعض الأنواع واستقرار أخرى، ويتابع المواطنون أسعارها بشكل يومي للتعرف على سعر الكيلو من كل صنف.

ووفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تستعرض «الوطن» سعر الفاكهة اليوم، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الفاكهة اليوم

جاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 2-2-2024 في الأسواق المختلفة، كالتالي:

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ16 جنيهًا.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ28 جنيهًا.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ26 جنيهًا.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ33 جنيها.

- سعر الموز المستورد: الكيلو بـ32 جنيها.

- سعر اللارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.

- سعر الكيوي: الكرتونة بـ254 جنيها.

- سعر الكنتالوب: الكيلو بـ18 جنيهًا.

- سعر الكاكا: الكيلو بـ22 جنيهًا.

- سعر العنب المستورد: الكيلو بـ35 جنيهًا.

- سعر الدوم: الكيلو بـ4 جنيهات.

- سعر الجريب الفروت: الكيلو بـ12 جنيهًا.

- سعر التفاح الجولدن: الكيلو بـ45 جنيهًا.

- سعر الأناناس: الواحدة بـ60 جنيهًا.