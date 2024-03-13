تفاصيل ضبط 146 مخالفة خلال حملات تموينية في مراكز الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحرير 146محضرا تموينيا وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، بعد أن تمكنت المحافظة من شن حملات مكثفة على الأسواق، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وتوافر السلع للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية مفاجئة في الدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 146 محضر بعدد من المخالفات في 11 مركزا ومدينة، شملت مراكز ومدن نبروه وتمي الأمديد وميت غمر وبني عبيد وطلخا وبلقاس والجمالية ودكرنس والمنصورة ومنية النصر والمنزلة بنطاق المحافظة.

تحرير146 محضرا بالدقهلية

وتضمنت المحاضر التموينية مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج، وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود سجل تفتيش، وعدم إعطاء بون، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حُررت محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري، فضلا عن ضبط سلع مجهولة المصدر.

وحررت الحملات أيضًا محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر لمخالفة التعليمات، ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر لعدم تمكين حملة من أعمالها، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص.