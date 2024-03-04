ضبط 99 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، من ضبط 99 مخالفة تموينية، خلال حملة على الأسواق والمخابز، وحررت محاضر بتلك المخالفات.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز

وأعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أن الحملات التموينية تضمنت مدن السنبلاوين والمنصورة وميت غمر وجمصة وأجا وتمى الأمديد، مشيرًا إلى أنها استهدفت نحو 160 مخبزا، للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ضبط مخالفات تموينية في الأسواق

وأضاف في بيان، أن الحملات التموينية بمحافظة الدقهلية ضبطت الآتي:

محضر عدم وجود قائمة.

8 محاضر توقف دون إذن.

11 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

13 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

3 محاضر عدم إعطاء بون صرف.

2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

6 محاضر تصرف دقيق بقيمة 31 جوالا.

28 محضر نقص وزن ما بين 7 - 18.

9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

5 محاضر سلع بدون فواتير.

محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

محضر عدم وجود شهادة صحية.

محضر غش تجاري.

محضر تجميع سلع تموينية.

4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

5 محاضر عمل أوكازيون بدون تصريح.