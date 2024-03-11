ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، برئاسة أسامة عزالدين وكيل المديرية، في ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق وجبنة ومواد غذائية كثيرة بدون مستندات.

ضبط دقيق وسلع غذائية

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن سلع غذائية ومقيم بقرية منشأة سلطان دائرة مركز منوف، لقيامه بحجب واحتكار كمية كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن غير معلن عنة، حيث تم ضبط كميه وقدرها «4 أطنان دقيق فاخر - 930 كيلو مكرونة - 250 كيلو أرز طعام - 642 زجاجة خل طعام - 280 كيلو أندومي - 560 كيلو شاي العروسة - 1026 لتر عصير عبوات زنة 200 ملي - 786 كيلو جبنة مختلف الأنواع - 390 كيلو لانشون - 60 كيلو زبدة صفراء»، وتبين أن جميع تلك السلع بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 2103 لسنة 2024 مركز منوف.

ضبط جبنة وملح طعام

كما تمكنت الحملة من ضبط مسؤول عن مخزن سلع غذائية طريق كفر السنابسهة دائرة قسم شرطة مركز منوف وبحوزته كمية وقدرها «4.050 طن جبنه - 1.350 طن ملح طعام» بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر عن الواقعة محضر جنحة رقم 1220 لسنة 2024 مركز منوف.