تحرير محاضر تموينية في حملات على المصانع والمحال التجارية بالشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وبالاشتراك مع قطاعي وسط وجنوب، على المصانع والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية ضد المخالفين والتحفظ على 500 كرتونة زيت طعام زنة الواحدة لتر بإجمالي كميه قدرها 6000 لتر زيت خليط بمصنع للزيوت في العاشر من رمضان، لعدم تدوين السعر على عبوات الزيت بالمخالفة لقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، ولعدم الاحتفاظ بفواتير ضريبية للعملاء.

التحفظ على 70 جوال أرز أبيض

كما تم التحفظ على 70 جوال أرز أبيض غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وسعر البيع للمستهلك بمصنع للزيوت بالعاشر، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2023، وكذا التحفظ على 325 كيلو أرز داخل مخزن غير مرخص وعدم احتفاظه بفواتير ضريبية ودون سعر.

ضبط سكر قبل بيعه في السوق السوداء

وأسفرت الحملة أيضا عن التحفظ على 319 كيلو سكر تم تهريبها لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، و400 علبة سجائر محلية وأجنبية بناحية الكيرهاوس بالعاشر من رمضان، لعدم الاحتفاظ بالفواتير وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.