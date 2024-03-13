تحركات الحكومة الفرنسية لدعم أوكرانيا.. «توقيع معاهدة مساعدة»

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي مع الفرنسيين من خلال لقاءٍ متلفز، غدًا، وسيحاول الحديث عن الأوضاع في أوكرانيا، والتحديات التي تقابلها أوروبا أمام التصلب الروسي.

الموقف الفرنسي تغير كثيرا منذ البداية

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، خلال رسالة على الهواء، أنّ الموقف الفرنسي تغيّر كثيرًا منذ البداية، ففي البداية كان لإذلال روسيا والآن لا لفوز روسيا بالحرب، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق الأمني الفرنسي مع أوكرانيا صوت عليه بالموافقة أمس، مشيرا إلى أنّ الأحزاب التي عارضت الاتفاق أكدت أنّ هذا الأمر سيضر بمصالح فرنسا، وستقدم 3 مليارات يورو في هذا العام كمساعدة.

الحكومة الفرنسية تطالب بعمل ترشيد 2 مليار يورو

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا أنّ الإتفاقية على مدار 10 سنوات، وأن اعتراض الأحزاب على الاتفاقية يتمثل في أن الحكومة الفرنسية تطالب بعمل ترشيد 2 مليار يورو فكيف ستساعد أوكرانيا بـ3 مليارات يورو، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب المعارضة تعترض على التصويت على هذا النوع من الاتفاقات.