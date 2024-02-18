مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد التظاهرات في مارسيليا للتنديد بالعدوان

رصد خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، التظاهرات التي خرجت في مارسيليا الفرنسية، من أجل التضامن مع قطاع غزة، مشددًا على أنها انتهت منذ قليل، واختار المتظاهرون بلدية مارسيليا لرفع الطلبات إليها.

وأوضح أنه كان هناك توأمة بين مدينتي مارسيليا ويافا الإسرائيلية، وجرى الأسبوع الماضي إعلان توقفها، من خلال هذا الدعم الشعبي والتعاطف الشعبي مع غزة.

مطالبات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وأضاف «شقير»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجمعيات الحقوقية في فرنسا وبالتعاون مع الفيدراليات العمالية والأحزاب اليسارية تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ووقف كل هذه المذابح التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

الآلاف يتظاهرون من أجل وقف هذه الاعتداءات

وتابع: «نحن أمام مطالبة من الشارع الفرنسي، ومدينة مارسيليا نموذج للمدن الفرنسية الكبرى، وقد رصدنا هذا على مدار الأسابيع الماضية سواء من ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس وبعض من المدن الفرنسية الأخرى، الآلاف يتظاهرون من أجل وقف هذه الاعتداءات وعدم توسيعها على أطفال ونساء وشيوخ غزة وإدخال المساعدات ومطالبة الرئيس الفرنسي بأهمية التدخل الفوري لهذا الفصل العنصري ووقف الاعتداءات الوحشية وعدم التعاون مع الجانب الإسرائيلي ووقف المساعدات التي تقدمها فرنسا لإسرائيل».