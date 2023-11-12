تفاصيل حادث إطلاق نار في مارسيليا.. مصرع شخصين في ساحة سيارات

شهدت مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، مساء أمس، بالتوقيت المحلي حادثا لإطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 3 آخرين بالدائرة الـ16 داخل ساحة انتظار سيارات لأحد المطاعم المشهورة.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، تفاصيل حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينة مارسيليا، حيث ذكرت قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية اليوم، أنّ الحادث وقع في ساحة انتظار السيارات بمطعم شهير للوجبات السريعة في الساعة 11 مساء أمس «12:00 بتوقيت القاهرة» قرب ميناء البضائع في مدينة مرسيليا.

العثور على سيارة محترقة بالقرب من موقع الحادث

وأشارت قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية، إلى عثور الشرطة الفرنسية على سيارة في موقع الحادث وعلى متنها 5 أشخاص، وعثر على سائقها البالغ من العمر «23 عاما» ميتا وكذلك أحد الركاب «امرأة»، إضافة إلى 3 أشخاص مصابين، كما عثرت على 24 طلقة من بندقية كلاشينكوف، وذكر موقع «أكتيو مرسيليا»، أنّ أحد الضحايا مصاب بجروح خطيرة.

القناة الفرنسية: السيارة المحترقة تابعة لمطلقي النار

وأضفات القناة الفرنسية، أنّ قوات الشرطة الفرنسية اكتشفت سيارة محترقة في مكان قريب من الحادث، موضحة أنّها بلا شك سيارة مطلقي النار، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وفي 21 مايو الماضي، قتل 3 أشخاص في إطلاق نار استعملت فيه أسلحة رشاشة على سيارة كانت تقل 5 شبان، لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما في منطقة سكنية بالدئرة 11 شرقي مدينة مارسيليا.

وأشارت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية إلى مغادرة المهاجمين على متن سياراتهم، التي تم العثور عليها محترقة بعد فترة وجيزة، موضحة أنّه أسلوب معتاد في عمليات تصفية الحسابات بين عصابات تهريب المخدرات.