بعد الفوز بترشيح حزبيهما.. بايدن وترامب يخوضان الانتخابات الرئاسية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «بعد الفوز بترشيح حزبيهما.. بايدن وترامب يخوضان مرحلة جديدة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية».

ذكر التقرير: «في مواجهة للمرة الثانية على التوالي فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بترشيح حزبيهما بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل».

أصوات بايدن للفوز بالترشيح

وأضاف: «بايدن كان في حاجة لأصوات 1968 مندوبا للفوز بالترشيح، ولكنه تجاوز هذا العدد مع ظهور نتائج الانتخابات في جورجيا، الولاية التي تتمتع بأهمية كبيرة في هذه المرحلة من الانتخابات وسط التجاذبات السياسية للولايات المتحدة».

وتابع: «كما لحق ترامب بركب بايدن، فتمكن هو الآخر بعد مرور وقت قصير من نتيجة منافسه الديمقراطي من حصد أصوات 1215 مندوبا المطلوبة لضمان ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة، حيث كانت جورجيا هي أيضا ضمن ولايات المنافسة التي يواجه فيها ترامب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020، وإلى حد بعيد كانت هذه النتيجة محسومة سلفا بعد أن أزاح ترامب السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي عن سباق الترشح للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي».