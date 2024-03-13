«التحالف الوطني»: توصيل المياه لـ4815 أسرة من الأولى بالرعاية في سوهاج (صور)

قامت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي، بتوفير وتوصيل المياه لـ4815 أسرة في 60 قرية بمحافظة سوهاج.

تركيب وصلات مياه للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

ورصد «الوطن» تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا، لتوفير حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وجاء تركيب وصلات المياه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في سوهاج.

تبرعات لإجراء توصيلات مياه

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهرا.

وأشار «شعبان» إلى أن التبرع جاء بمبالغ بسيطة من أجل مساعدة الجميع للمساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولتصيل الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية ساهمت منذ إطلاقها في تركيب 4815 وصلة في 60 قرية بمحافظة سوهاج، وذلك بالتنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار «شعبان» إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق.