التحالف الوطني بالبحيرة: توزيع 2000 وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

وزعت مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي إحدى كيانات التحالف الوطني في البحيرة، اليوم، 2000 وجبة غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها التحالف الوطني لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

توزيع وجبات غذائية في البحيرة

وأوضحت نيفين الكاتب، رئيس مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي، إحدى كيانات التحالف الوطني في البحيرة، أنه يتم إعداد الوجبات في مطبخ الخير الخاص بالمؤسسة وبمساعدة ما يقرب من 500 متطوع لتوزيع الوجبات على الأسر.

وأشارت رئيس مجلس مؤسسة الكاتب إلى أن عمل المؤسسة يأتي تحت مظلة التحالف الوطني إذ يتم توزيع الوجبات طبقاً لقاعدة البيانات المتعلقة بالتحالف الوطني في اختيار الأسر المستحقة، مشيرة أن هذه الوجبات مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

توزيع كراتين رمضان في البحيرة

يذكر أن مؤسسة الكاتب وزعت الأسبوع الماضي كراتين رمضان على الأسر، كما وزعت أيضا وجبات غذائية بمركز شباب مدينة دمنهور، وساهمت أيضا في العديد من الفعاليات التي من أهمها «كتف في كتف، قوافل ستر وعافية في جميع المحافظات، قوافل كساء، تكريم المتفوقين».