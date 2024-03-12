التحالف الوطني بالبحيرة يستعد لتوزيع 2000 وجبه على الأسر الأولى بالرعاية

تستعد مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي إحدى كيانات التحالف الوطني في البحيرة، لتجهيز وتعبئة 2000 وجبة إفطار لتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقا بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

التحالف يوزع وجبات ساخنة خلال شهر رمضان في البحيرة

وأشارت الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكاتب إحدى كيانات التحالف الوطني إلى أن المؤسسة تسعى خلال شهر رمضان المبارك إلى توزيع الوجبات الساخنة على الأسر في مختلف مدن ومراكز المحافظة، طبقا لجدول البيانات الذي أعده التحالف الوطني لتحديد الأسر الأكثر استحقاقا.

فاعليات التحالف الوطني لدعم الأسر في البحيرة

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد نفذ الأسبوع الماضي عدة فعاليات لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل خاصة بالمناطق النائية، إذ تم توزيع كراتين رمضان بمركز شباب دمنهور، جاء ذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

كما شاركت مؤسسة الكاتب أحد كيانات التحالف الوطني في البحيرة مبادرة «كتف في كتف، قوافل ستر وعافية في جميع محافظات الجمهورية، تكريم المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، توزيع الوجبات على الأسر».