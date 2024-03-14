أعلنت إمساكية هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الخميس 14 مارس 2024 وهو اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجرية، وذلك حتى يتناول المسلمين وجبة الإفطار ويؤدون الصلاة حيث تزيد الطاعات والعبادات فهذا الشهر الفضيل الكريم.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الخميس 14 مارس 2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الخميس 14مارس 2024 الموافق الرابع من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 6:5 مساء.

موعد الإفطار في محافظة المنيا

وبعد معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الخميس 14 مارس 2024 ستبلغ عدد ساعات الصيام 13:42 في اليوم الرابع من الشهر الكريم، حيث سيكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:5 ومع زيادة ساعات النهار تدريجيا مقابل نقص ساعات الليل ستزيد مدة الصيام يوميا بمقدار دقيقتين كل يوم تقريبا.

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

كما يهتم الأهالي بمعرفة وتحديد مواقيت الصلوات المفروضة علي مدار اليوم الرابع من شهر رمضان، حيث سيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:43 صباحا، والظهر 12:6مساء، والعصر 3:31 مساءا، والعشاء 7:21 مساء، بينما سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الخميس 14 مارس 2024 الموافق اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:5 مساء.