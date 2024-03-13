يتقرب المسلمون إلى الله خلال شهر رمضان الكريم من خلال أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها، إذ يعتبر ذلك من أهم العبادات والطاعات، وبالتالي يحرصون على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق اليوم الثالث من شهر رمضان المعظم 1445 هجرية.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق الثالث من شهر رمضان ستكون كالتالي: الفجر الساعة 4:44 صباحا، الظهر 12:06 مساء، العصر 3:31 مساء، المغرب 6:05 مساء، العشاء 7:20 مساء، علمًا بأن موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 6:08 صباحًا، وهو الوقت الذي يمكن فيه أداءة سنة صلاة الضحى.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا خلال اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك 13:41 وستزيد تدريجيًا حتى نهاية الشهر الكريم مع زيادة ساعات النهار ونقص مدة الليل.