مواعيد قطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة طوال شهر رمضان.. «شوف هتسافر امتى؟»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة طوال شهر رمضان، موضحة أنه جرى تعديل موعد قطاري 147 و138 ركاب «الفيوم – الواسطي» والعكس، إذ يقوم قطار رقم 138 ركاب من محطة الواسطى الساعة 14:00 ويصل إلى محطة الفيوم الساعة 15:00، ويقوم قطار رقم 148 «الفيوم – الواسطى» من محطة الفيوم الساعة 13:30 دقيقة ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 14:20 دقيقة.

قطار 2103 «خدمات التبين»

وضمن المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة، أكدت الهيئة في تقرير لها، أن قطار 2103 «خدمات التبين» يقوم من محطة التبين الساعة 14:00، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 15:00، يمر بمحطات المرازيق والبدرشين والحوامدية، ويتحرك قطار رقم 157 تهوية «الأقصر – الإسكندرية» من محطة الأقصر الساعة 7:30 صباحا، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، إلى أن قطار رقم 2030 يتحرك من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى الجيزة الساعة 7:25 مساءً، ويصل إلى أسيوط الساعة 11:45 مساء، ويصل إلى سوهاج الساعة 1:00 صباحاً، ثم يصل إلى قنا الساعة 2:45 صباحا، ويصل إلى الأقصر الساعة 3:45 صباحا، ويصل إلى إدفو الساعة 5:08 صباحاً، ويصل إلى كوم إمبو الساعة 6:00 صباحاً، ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباحاً.

مواعيد قطار رقم 2031

أما بالنسبة لمواعيد قطار رقم 2031 فيتحرك من أسوان الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى كوم إمبو الساعة 7:42 مساءً، ويصل إلى إدفو الساعة 8:31 مساءً، و يصل إلى الأقصر الساعة 1:00 مساءً، ويصل إلى قنا الساعة 1:50 مساءً، ويصل إلى سوهاج الساعة 00:45 صباحاً، ويصل إلى أسيوط الساعة 2:10 صباحا، و يصل إلى الجيزة الساعة 6:30 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحاً.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تعديل تركيب قطار 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» بعربات VIP، وتعديل تركيب قطار 2009 مكيف «أسوان - القاهرة بعربات أسبانى مطور، وتعديل تركيب قطار 2011 مكيف «أسوان - القاهرة» بعربات VIP، فضلاً عن تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف «القاهرة - أسوان» والعكس بعربات أسباني مطور.