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مواعيد قطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة طوال شهر رمضان.. «شوف هتسافر امتى؟»

كتب:

كريم روماني
01:48 م | الأربعاء 13 مارس 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة طوال شهر رمضان، موضحة أنه جرى تعديل موعد قطاري 147 و138 ركاب «الفيوم – الواسطي» والعكس، إذ يقوم قطار رقم 138 ركاب من محطة الواسطى الساعة 14:00 ويصل إلى محطة الفيوم الساعة 15:00، ويقوم قطار رقم 148 «الفيوم – الواسطى» من محطة الفيوم الساعة 13:30 دقيقة ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 14:20 دقيقة.

 قطار 2103 «خدمات التبين»

وضمن المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة، أكدت الهيئة في تقرير لها، أن قطار 2103 «خدمات التبين» يقوم من محطة التبين الساعة 14:00، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 15:00، يمر بمحطات المرازيق والبدرشين والحوامدية، ويتحرك قطار رقم 157 تهوية «الأقصر – الإسكندرية» من محطة الأقصر الساعة 7:30 صباحا، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، إلى أن قطار رقم 2030 يتحرك من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى الجيزة الساعة 7:25 مساءً، ويصل إلى أسيوط الساعة 11:45 مساء، ويصل إلى سوهاج الساعة 1:00 صباحاً، ثم يصل إلى قنا الساعة 2:45 صباحا، ويصل إلى الأقصر الساعة 3:45 صباحا، ويصل إلى إدفو الساعة 5:08 صباحاً، ويصل إلى كوم إمبو الساعة 6:00 صباحاً، ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباحاً.

مواعيد قطار رقم 2031

أما بالنسبة لمواعيد قطار رقم 2031 فيتحرك من أسوان الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى كوم إمبو الساعة 7:42 مساءً، ويصل إلى إدفو الساعة 8:31 مساءً، و يصل إلى الأقصر الساعة 1:00 مساءً، ويصل إلى قنا الساعة 1:50 مساءً، ويصل إلى سوهاج الساعة 00:45 صباحاً، ويصل إلى أسيوط الساعة 2:10 صباحا، و يصل إلى الجيزة الساعة 6:30 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحاً.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تعديل تركيب قطار 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» بعربات VIP، وتعديل تركيب قطار 2009 مكيف «أسوان - القاهرة بعربات أسبانى مطور، وتعديل تركيب قطار 2011 مكيف «أسوان - القاهرة» بعربات VIP، فضلاً عن تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف «القاهرة - أسوان» والعكس بعربات أسباني مطور.

 

 

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.