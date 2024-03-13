«مطبخ المصرية» يوزع 500 وجبة يوميا على الأسر الأكثر احتياجا في المنيا

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا عن توزيع وجبات إفطار على الأسر الأكثر احتياجاً في قرية البرجاية بمركز المنيا وقرى مركز بني مزار، في إطار مبادرة «مطبخ المصرية» الذي وفر 500 وجبة يومياً على مدار 30 يوماً من خلال مطبخين في النادي الرياضي بالمحافظة.

مبادرة «مطبخ المصرية» نُظمت لإدخال السيدات سوق العمل

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، إن مبادرة «مطبخ المصرية» نُظمت لتمكين السيدات من الاندماج في سوق العمل من خلال تدريبهن على مهارات الطهي وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، وتسعى المبادرة إلى توفير خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجاً كأحد مخرجات التدريب.

إعداد وتجهيز الأغذية والوجبات

وأوضحت منال أبو سمرة أن السيدات المشاركات في المبادرة تلقين تدريباً على يد أحد الطهاة الماهرين في المحافظة، وتضمن التدريب طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.