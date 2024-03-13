علي جمعة: الإشهار في العلاقة بين الولد والبنت لا يعتبر زواجا لأنه مجرد شرط

توجه طالب بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، حول ركن الإشهار في الزواج، قائلا: «الأصل في الزواج الإشهار، فلو في علاقة بين رجل وامرأة وكل الناس عارفة، كده بقى زواج؟».

الإشهار مجرد شرط في الزواج

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال برنامجه الرمضاني «نور الدين»، المذاع على فضائية الأولى المصرية، في حلقته الثالثة اليوم الأربعاء: «لا طبعا ده مش إشهار، لأن عقد الزواج له أركان، والإشهار مجرد شرط في الزواج، وبالتالي الزواج مستوفاش كل الأركان دي».

برنامج «نور الدين»، الذى يعرض على فضائية الأولى المصرية، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

مواعيد عرض برنامج نور الدين

القناة الأولى

العرض الأول: 1 ظهرًا.

الإعادة: 3:45 فجرًا.

قناة CBC

العرض الأول الساعة 5 وربع المغرب.

الإعادة: 4 فجرًا.

قناة ON

العرض الأول: 2 ونصف الظهر.

قناة الناس

العرض الأول: 9 ونصف مساءً.