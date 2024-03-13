كيف ينظر المجتمع للعلاقة بين الولد والبنت؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار السابق، على سؤال طالبة حول نظرة المجتمع للعلاقة بين الولد والبنت، قائلة: «لو في صديقين وفي نيتهم أن تكون العلاقة بينهما في عفاف، وبينزلوا ويخرجوا، نظرة المجتمع ليهم ليه بتكون سلبية؟»

نظرة المجتمع للعلاقة تأتي على حسب نوع المجتمع

وأضاف «جمعة» عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في برنامجه الرمضاني «نور الدين» على فضائية الأولى المصرية في حلقته الثالثة، اليوم الأربعاء، أن نظرة المجتمع تأتي على حسب نوع المجتمع ومكانه، مواصلًا: «لازم في العلاقة بين الولد والبنت حدث شئ خارج عن هذا العفاف، لذلك انتقده المجتمع، وإذا اخفتى من كلام الناس بلاش العمل ده».

برنامج «نور الدين»، الذي يعرض على فضائية الأولى المصرية، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار.

مواعيد عرض برنامج نور الدين

القناة الأولى

العرض الأول: 1 ظهرًا.

الإعادة: 3:45 فجرًا.

قناة CBC

العرض الأول الساعة 5 وربع المغرب.

الإعادة: 4 فجرًا.

قناة ON

العرض الأول: 2 ونصف الظهر.

قناة الناس

العرض الأول: 9 ونصف مساءً.