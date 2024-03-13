علي جمعة: الاختلاط بين الولاد والبنات ليس حراما بشرط

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة حول حكم الاختلاط والهزار بين الأولاد والبنات، قائلة: «ولد وبنت وأصدقاء بيخرجوا مع بعض وبيختلطوا وبيهزروا وبيلعبوا مع بعض فهل ده حرام؟».

الاختلاط ليس حراما

وقال «جمعة» عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في برنامجه الرمضاني «نور الدين» على فضائية الأولى المصرية في حلقته الثالثة، اليوم الأربعاء: «طالما مفيش نية سيئة في أي حد فيهم، فالاختلاط ليس حراما، والبشرية بأكملها كانت على حد الاختلاط، والبدو لا يمكن أن يكون فيهم تحرش أو هذا الكلام».

برنامج «نور الدين»، الذي يعرض على قناة الناس، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.