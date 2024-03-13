«ايه حكم اللي يفضح بنت كان بيحبها؟».. علي جمعة يجيب

توجه طالب بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مفاداه «ما حكم من كان يحب فتاة وبعد ذلك فضحها بدون قصد؟».

وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال برنامجه الرمضاني «نور الدين»، المذاع على فضائية الأولى المصرية، في حلقته الثالثة اليوم الأربعاء: «جزواءه إنه يتقبض عليه، في قانون في مجلس النواب للقبض عليه، ولسه أول إمبارح واحد واخد سنة سجن، ولما يخرج من السجن يجي نشوف له شغل».

وتابع: «لو فضحها بقصد يبقى يستاهل السجن ويضيع مستقبله، لكن لو بدون قصد يستاهل العقوبة».

العلاقة تكون خالية من المحرمات والسرية

وأضاف: «تعريف العفاف إن العلاقة تكون خالية من المحرمات والسرية، وما تعتقده إنه حرام يعنى في بعض الناس متفقين إن مصافحة البنت للولد حرام، يبقى حرام لو فعلته معها، وبتبقى بتقدح في العفاف».

برنامج «نور الدين»، الذى يعرض على فضائية الأولى المصرية، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

مواعيد عرض برنامج نور الدين

القناة الأولى

العرض الأول: 1 ظهرًا.

الإعادة: 3:45 فجرًا.

قناة CBC

العرض الأول الساعة 5 وربع المغرب.

الإعادة: 4 فجرًا.

قناة ON

العرض الأول: 2 ونصف الظهر.