شيخ الأزهر يشرح معنى «الإلحاد» عبر قناة الناس

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن معنى الإلحاد في أسماء الله الحسنى، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».

تعريف الإلحاد

أوضح خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر قناة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الإلحاد يعني الانحراف عن الخط المستقيم أو الميل عن الحق إلى الباطل، كما أنه من الممكن تعريف الإلحاد بأنه الميل عن الصواب إلى الخطأ.

أصناف الإلحاد

ونوه بأن هذا التعريف يُطلق على كل أصناف الإلحاد القديمة والحديثة، والإلحاد يعني أيضًا الضلال والزيغ والانحراف، والكلمة تصف الخروج عن الخط والنهج المستقيم، منوهًا بأن الذين ألحدوا في أسماء الله الحسنى خرجوا بها عما وضعت له وعن معانيها التي تعنيها تلك الأسماء.

وشدد على أن المذكورين في «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، هم المشركون الذين كانوا يلحدون في تلك الأسماء.