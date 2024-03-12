شيخ الأزهر: القرآن الكريم مفتوح للعالم أجمع

تحدث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن دلائل نزول أسماء الله الحسنى، مشددًا على أن هناك حديث «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» وهو ما ورد في السنة النبوية، ويكمن تسمية هذا بالدليل النقلي، موضحًا أنه في العقائد هناك دليلين؛ أولهما نقلي وهو المنقول من الكتب المقدسة «القرآن الكريم».

وشدد الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، على أن هناك دليل آخر وهو الدليل العقلي، منوهًا بأن القرآن الكريم مفتوح للعالم أجمع.

إلزام غير المؤمن بالدليل العقلي

وأشار إلى أنه قد يخاطب القرآن الكريم غير المؤمنين بأكثر مما يخاطب المؤمنين، منوهًا بأنه يتم إلزام غير المؤمن بالدليل العقلي.