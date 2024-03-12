شيخ الأزهر يوضح أسباب دخول غير المسلمين الجنة.. حكم «أهل الفترة»

هل يدخل غير المسلمين الجنة؟.. سؤال اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال رده على طفلة في برنامجه «نور الدين» المعروض عبر «القناة الأولى» في شهر رمضان.

حقيقية دخول غير المسلمين للجنة

ورد «جمعة» على الطفلة: «من قال إن المسلمين فقط هم من يدخلون الجنة؟ هذه معلومة غير صحيحة»، مستشهدا بما جاء في كتاب الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

«الإفتاء» تعلق على دخول غير المسلمين للجنة

ولم يكن حديث الدكتور علي جمعة، هو الأول من نوعه خلال حديثه عن دخول غير المسلمين الجنة، فقالت دار الإفتاء المصرية سابقا حول هذا الأمر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «القَطْع بأَنَّ شخصًا بعينه لا يرحمه الله في الآخرة، أو لن يَدْخل الجنة أبدًا، والحَلِف بذلك، هو من التَّألي على الله، وإساءة الأدب مع مَنْ رحمته وسعت الدنيا والآخرة».

هل يدخل غير المسلمين الجنة؟.. شيخ الأزهر يجيب

وفي حديث سابق لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، فقد أكد خلال برنامج «فقة الحياة»، أنه ينطبق حكم «أهل الفترة» على الأوروبيين، ولن يعاقبهم الله، لأن دعوة النبي وصلتهم بطريقة ملتوية ومضللة ومغلوطة، إضافة إلى أن الناس في أوروبا يظنون أن الإسلام يتمثل فقط فيما يرونه على الشاشات من أعمال عنف وأحداث غير محببة، وبالتالي، فإنه ينطبق عليهم ما ينطبق على «أهل الفترة»، بسبب عدم وجود معرفة حقيقية لديهم.

تبيلغ الإسلام بصورة غير صحيحة

أضاف شيخ الأزهر خلال إجابته على سؤال «هل يدخل الجنة غير المسلمين»، بأن الديليل على قوله هو ما جاء في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا»، مضيفا: «كيف يُعاقَب الله شعوبًا مثل الشعوب الأوروبية، التي لم تعرف صورة صحيحة للنبي محمد؟ وماذا عن الوثنيين في أدغال إفريقيا؟ هؤلاء لم يبلغوا بالدعوة، أو بلغتهم بصورة مشوهة ومنفرة، تسببت في كراهيتهم للإسلام ونبيه».

و«أهل الفترة» مصطلح يطلق على من لم تصلهم الرسالات، فلم تبلغهم دعوة أي نبي.

واستند «الطيب» لقول شيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت: «الكفار الذين يدخلون النار هم الذين بلغتهم رسالة الإسلام بشكل صحيح، وكانوا قادرين على التفكير والتأمل، ثم عرفوا الحقيقة ولكنهم جحدوها، هؤلاء هم الكفار».