دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024.. شيخ الأزهر يوضح كيفية الاستجابة

مع دخول اليوم الثالث من رمضان، يحرص المسلمون على ترديد دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024، لاسيما في ساعات السحر التي تعد ساعات الاستجابة، ويتجلى فيها رب العزة، ومن الأدعية المستحبة في دعاء اليوم الثالث من رمضان، نشر القارئ طه عزت مجموعة من الأدعية بصوت مميز.

دعاء اليوم الثالث

ويمكن ترديد دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024، في صلاة التهجد والقيام أو دعاء القنوط في الفجر، و قول: «اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيبًا من رحمتك الواسعة، بجودك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، ربي دبر لي أمري فأني لا أحسن التدبير وسهل لي كل عسير ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم أسعد القلب ونور الدرب لي ولعائلتي وأحبابي وارحمنا يا أرحم الراحمين، يارب منك العون على القيام والصيام، أغفر لنا وتوب علينا يا رحيم».

دعاء اليوم الثالث من رمضان

ومن دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024: «اللهم يا جامع الناس في يوم لاريب فيه اجمع على أمنياتي وحقق لي رغباتي وامنح السلام لحياتي، اللهم يا ملين الحديد ومسهل الشديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم في طهر قلبي بضياء أنواره وأعني على أتباع آثاره بنورك يا نور قلوب العارفين في شهر رمضان، واجعله رمضان الخير والبركة».

وتابع: «اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب جنتك وأغلق عني أبواب النار ووفقني لتلاوة القرآن، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين».

الدعاء المستجاب

وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: «والدعاء المستجاب إذا نزل بالإنسان هم أو حزن؛ ما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمرٌ قال: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث».

الدعاء للوالد المتوفي

وأكد أنه مستحب الدعاء للوالد أو الوالدة المتوفيين، قائلا: «فعلى من تُوفي والداه أن يكثر من الدعاء والاستغفار لهما؛ قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤]، وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَة..» وذكر منها: «وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ترْفَع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك".