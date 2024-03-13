شيخ الأزهر: أسماء الله الحسنى له وحده ولا تطلق على أحد

كشف فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن دليل أن أسماء الله الحسنى تخص الله وحده دون غيره، موضحًا أن «أسماء الله الحسنى» بها تقديم لله وهو الطبيعي، لله الأسماء الحسنى تقدم الخبر «الله» على المبتدأ، وهي أن الأسماء لله وحده.

دقة لغوية بليغة في القرآن

أوضح خلال برنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر قناة «الناس»، أنه في حالة قول «الأسماء الحسنى لله» ممكن يفهم منه أنه لله وغير الله، وهي دقة لغوية بليغة والقرآن له ضوابط عديدة.

أشار إلى أننا نفتخر بلغة العرب، ولكن أصبحنا نعهد بأبنائنا إلى مدارس أجنبية وتدريس اللغات الأجنبية والابتعاد عن تعليم اللغة الأمم، موضحًا أن هناك البعض يفتخر أن الأبناء لا يحسنون اللغة العربية.

وتابع: «البعض يفتخر أن أولاده يتحدثون اللغة العربية مكسرة.. هذا تخطيط دقيق ونقع فريسة لهذا التخطيط».