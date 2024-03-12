شيخ الأزهر يشرح أسباب نزول أسماء الله الحسنى: يجب الدعاء بها (فيديو)

كشف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أسباب نزول أسماء الله الحسنى والدلائل على ذلك من القرآن الكريم، موضحًا أن هناك أسبابا نزول لبعض الآيات والبعض الآخر ليس لها أسباب في النزول.

سبب نزول أسماء الله الحسنى

وأوضح شيخ الأزهر، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، أن سبب نزول أسماء الله الحسنى، أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سمع بعض المسلمين يقولون يا الله ويا رحمن، فقال «يدعون محمد إلى إله واحد، وهو يعبد إلهين»، فنزلت هذه الآية.

وأكد شيخ الأزهر، أن أسماء الله الحسنى مطلوب من المؤمن أن يعتمد عليها في الدعاء، مشيرا إلى أن آيتان وردتا في القرآن في هذا الشأن، حيث قال الله تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه به»، وقال أيضًا «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».

وشدد على أنه من البديهيات أن كثرة الصفات لا تقدح في وحدة الذات، مضيفًا: «في ناس لها اسمين اسم ينادي به الناس واسم رسمي وهذا لا يعني شخصين»، وتم التحذير من الإلحاد في الأسماء.