الكنيست يصوت على ميزانية 2024 المعدلة.. عجز 6.6% بسبب الحرب

يصوت الكنيست بدولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء على الميزانية المعدلة لعام 2024، من أجل إصدار الموافقة النهائية على الميزانية التي أثارت الجدل بتعديلاتها جراء العدوان المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر، الذي تطلب إضافة أكثر من 10 مليارات شيكل لتمويل العملية العسكرية.

ميزانية الاحتلال تتضمن زيادة الإنفاق العسكري

جدير بالذكر أن ميزانية الاحتلال المعدلة لعام 2024 تنص على زيادة الإنفاق على العمليات العسكرية والجيش، كما تخصص بنودا لتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب، وتبلغ حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيكل أي ما يعادل 160 مليار دولار، أو 724 مليارا تشمل تكلفة سداد الديون.

6.6% عجز بموازنة الاحتلال بسبل الحرب

ويبلغ العجز في ميزانية الاحتلال المعدلة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، جراء الحرب المستمرة على غزة.

ووفقا للقانون بدولة الاحتلال يتطلب إقرار الميزانية 2 جولات من التصويت لتصبح قانونا. وقبل شهر أعطى الكنيست موافقته المبدئية على أن تتم الجولتين الثانية والثالثة على مدار يومي الأربعاء والخميس.