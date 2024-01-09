خالد يوسف يرد على طارق الشناوي: لم «أتشعبط» على نجاح أسامة أنور عكاشة

رد المخرج خالد يوسف على تصريحات الناقد طارق الشناوي، الذي اتهمه باستخدام سيناريو أسامة أنور عكاشة لفيلم «الإسكندراني».

أكد خالد يوسف في تصريحات مع برنامج مصر الجديدة للإعلامية إنجي أنور، على قناة «Etc»، أنه لم يستغل نجاح عكاشة، وأن أفلامه السابقة كانت ناجحة وشاركت في مهرجانات دولية وحصلت على جوائز.

فيلم «الإسكندراني»

وأضاف أن «الشناوي» لا يحكم على الفيلم من منظور الناقد، وإنما من منظور كراهيته له.

يشارك في بطولة فيلم «الإسكندراني» عدد من النجوم، أبرزهم صلاح عبدالله ومحمد لطفي وعلاء مرسي ومحمد ثروت.