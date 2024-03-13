عبد الرحمن السديس يؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة عشاء اليوم

يؤم رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، اليوم، المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف، وسيلقي كلمةً لزائري المسجد النبوي يهنئهم فيها بدخول شهر رمضان المبارك.

السديس يزور المسجد النبوي اليوم

وفي كلمته، يتحدث السديس عن ضرورة التناغم بين كل منظومة العمل الدينية وشركاء النجاح لإثراء تجربة الزائرين للمسجد النبوي وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان وخشوع.

ووصل رئيس الشؤون الدينية إلى المدينة المنورة في إطار جولة يقوم بها على قطاعات المنظومة الدينية في المسجد النبوي للاطمئنان على سير خطة الرئاسة لشهر رمضان المبارك وضمان تنفيذها وحوكمتها، وفق بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية، قد بدأت في تنفيذ خطتها لشهر رمضان المبارك من خلال تعزيز التناغم مع شركاء النجاح؛ لتهيئة البيئة التعبدية، وتعميق فضيلة وآداب الشهر الكريم؛ بتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية، وتسخير التقانة والذكاء الاصطناعي والإعلام الحديث، وتطويعها لتنفيذ خطة رئاسة الشؤون الدينية.